Hanoi (VNA) - Situées sur le littoral du Centre, les provinces de Thua Thiên-Huê et Quang Nam ainsi que la ville de Dà Nang nouent depuis dix ans une alliance touristique. Cette dernière donne ainsi un nouvel essor économique local.

Ces dernières années, le nombre de visiteurs à Thua Thiên-Huê a connu une forte progression. Source: CVN

En 2018, Thua Thiên-Huê, Dà Nang et Quang Nam ont accueilli 18,35 millions de touristes, dont plus de 9 millions d’étrangers. Un chiffre impressionnant en comparaison avec les quelque 58 millions de touristes recensés dans le Centre et le Tây Nguyên (qui comptent 19 villes et provinces de Thanh Hoa à Binh Thuân, ndlr). Ces trois provinces et ville ont réalisé un chiffre d’affaires de 13.900 milliards de dôngs. Le tourisme constitue peu à peu un secteur majeur de l’économie locale.



"Les provinces de Thua Thiên-Huê et Quang Nam, ainsi que la ville de Dà Nang recensent huit patrimoines culturels, naturels et immatériels mondiaux reconnus par l’Organisation des Nations unies pour la culture, la science et l’éducation (UNESCO), dont l’ancienne cité de Hôi An et l’ensemble des monuments de Huê", dévoile Phan Ngoc Tho, président du Comité populaire de Thua Thiên-Huê.



Pour une synergie touristique



L’ancienne cité de Hôi An, province de Quang Nam, est reconnue patrimoine mondial par l’UNESCO. Source: CVN



Conscientes de ces atouts, les autorités de ces trois localités se sont concentrées sur le développement de nouveaux produits touristiques et circuits reliant leurs sites majeurs. Ils ont aussi organisé des séminaires sur des marchés prometteurs, dont la Russie, l’Australie et la Grande-Bretagne, pour présenter aux touristes potentiels et investisseurs les us et coutumes, la gastronomie, les patrimoines mondiaux, les villages de métier, les destinations célèbres ainsi que les services d’hôtellerie-restauration. Outre la modernisation des infrastructures au service du tourisme maritime et insulaire, le personnel du secteur a été formé afin de pouvoir répondre aux besoins croissants.



Placé sous le thème "Trois localités, une destination", le modèle de coopération dans le tourisme entre Thua Thiên-Huê, Dà Nang et Quang Nam est un exemple pour bien d’autres localités. En dix ans, il a en effet montré son efficacité, et profité aux trois localités concernées.



Selon Nguyên Van Phuc, directeur adjoint du Service du tourisme de Thua Thiên-Huê, cette alliance interrégionale a permis de créer des produits touristiques plus diversifiés et plus attrayants pour exploiter au mieux les atouts de chacune. "Ce modèle de coopération a enregistré de bons résultats. Nos trois localités sont désormais connues comme des destinations attrayantes avec des produits touristiques variés et de qualité. Notre partenariat a créé une compétition saine, permettant aux visiteurs de bénéficier de bons services", souligne-t-il.



