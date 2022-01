Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Plusieurs représentants vietnamiens seront mis à l'honneur dans 4 des 5 catégories récompensées par les ASEAN Tourism Awards lors du Forum du tourisme de l'ASEAN (ATF) 2022.

Il s'agit des catégories "Hôtel vert de l'ASEAN" (Green Hotel Award) ; "Ville touristique propre" (Clean Tourism City Award) ; "Destination du tourisme MICE de l'ASEAN" ; et "Prix du produit touristique durable" (en milieu rural et urbain), selon le comité d’organisation.

Le Forum du tourisme de l'ASEAN 2022 est prévu du 16 au 20 janvier à Sihanoukville, au Cambodge, sur le thème "Une communauté de paix et un avenir partagé" (A Community of Peace and Shared Future).

Il comprendra de nombreux événements importants tels que : réunion des ministres du Tourisme de l'ASEAN ; réunion des ministres du Tourisme de l'ASEAN et de pays partenaires (la Chine, la République de Corée, le Japon, l'Inde, la Russie), des organisations partenaires ; foire internationale du tourisme TRAVEX ; cérémonie de remise des prix du tourisme de l'ASEAN ; conférence de presse des ministres du Tourisme de l'ASEAN, etc.

Le pavillon du Vietnam au Salon international du tourisme TRAVEX 2022 aura pour thème « Vivre pleinement au Vietnam » (Live Fully in Vietnam), avec la participation de destinations touristiques, d’agences de voyage, d'hôtels et de complexes de villégiature de luxe du pays. - VNA