Ho Chi Minh-Ville accueille un paquebot de croisière cinq étoiles. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a connu une croissance significative du nombre d’arrivées internationales par voie maritime au premier trimestre de 2023, ce qui montre que le tourisme de croisière a un grand potentiel de développement dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Selon l’Office général des statistiques, en mars, les arrivées internationales au Vietnam par voie maritime ont été multipliées par plus de 2,8 par rapport au mois précédent. Au cours des trois premiers mois de l’année, le Vietnam a accueilli 33.700 croisiéristes, soit 936,3 fois plus élevé par rapport à la même période de l’an dernier.

Depuis le début de l’année, une série de paquebots, avec à bord de milliers de croisiéristes en provenance, pour la majorité, d’Europe et d’Asie, ont accosté des ports à Nha Trang, Da Nang, Ba Ria - Vung Tau, Ho Chi Minh-Ville, Quang Ninh...

La province de Khanh Hoa (Centre), l’une des localités les plus attrayantes des croisiéristes, devrait accueillir environ 20 navires de croisière d’ici la fin de l’année.

Photo: VNA



Un représentant de la compagnie générale du tourisme de Saigon (Saigontourist), a indiqué que du 1er au 8 mars, la société a fourni des services à quatre navires internationaux, avec à son bord de 4.200 croisiéristes au Vietnam.

Selon la stratégie de développement touristique du Vietnam en 2020 et vision pour 2030, le pays donne la priorité au développement du tourisme maritime et insulaire. Le Vietnam a de nombreux avantages pour attirer des croisiéristes internationaux. Le pays possède un littoral de 3.260 km, avec plus de 4.000 îles et îlots, de belles plages, et notamment des ports en eau profond.

Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le tourisme de croisière génère des revenus 40% plus élevés que le tourisme par voies aérienne ou routière. L’OMT prévoit que le tourisme de croisière se redressera mieux en 2023 lorsque la pandémie de COVID-19 sera maîtrisée.

Cependant, des experts ont fait remarquer certaines difficultés affectant sur le développement de ce type de tourisme au Vietnam, dont le manque de ports pour accueillir les navires de croisière, de ressources humaines expérimentées et d’activités de communication pour promouvoir le tourisme de croisière.

Pour exploiter le "mine d’or" du tourisme de croisière, ils ont appelé les localités côtières à développer des politiques pour encourager les entreprises à investir dans les infrastructures portuaires et à développer de nouveaux produits touristiques pour mieux servir les croisiéristes. Ils ont également souligné l’importance d’une stratégie de développement et d’un schéma directeur pour le développement du tourisme maritime et insulaire. –VNA