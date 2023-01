Un festival à Nam Nung. Photo: VOV

Dak Nong (VNA) - Riche de son histoire et de ses traditions culturelles, la commune de Nam Nung (district de Krong No) a été identifiée par la province de Dak Nong comme une étape sur la route touristique "Chanson d'eau et de feu" du Géoparc mondial UNESCO de Dak Nong.

Dans la cuisine familiale, devant des sacs de riz et de café, Mme H'Krong, du village d’Yok Ju, commune de Nam Nung, célèbre la saison. L'offrande simple consiste en une tasse de vin en canette, un poulet bouilli et une assiette de fruits et légumes du potager. Elle confie que, l'année dernière, sa famille a collecté 40 sacs de riz, plus de 2 tonnes de café vert. L’offrande de riz nouveau est une chose indispensable dans la culture Mnong, pour prier pour une vie meilleure l'année prochaine.

Des offrandes de riz nouveau, offrandes de santé dans la famille, ou fêtes villageoises avec spectacles de gongs, chants folkloriques, etc... sont de bons traits culturels traditionnels encore pratiqués par les Mnong de la commune de Nam Nung. Parallèlement, les habitants conservent également des métiers traditionnels tels que les tissages du brocart, du rotin, etc.

L'année dernière, les autorités de la commune de Nam Nung ont aidé les gens à développer progressivement le tourisme communautaire. M. Y Kreu, vice-directeur du village d’Yok Ju, a déclaré que les gens avaient créé des groupes de familles d'accueil, des groupes culinaires et des groupes folkloriques pour servir les touristes. Les coopératives de tissage de brocart et les coopératives viticoles ont également vendu de nombreux produits sur le marché.

"Pour établir un modèle touristique, le premier point est la volonté de préserver l'identité culturelle, le second est de pérenniser les métiers traditionnels comme le tricot, le tissage de brocart... et la cuisine ethnique; et ensuite c'est de valoriser les produits agricoles fabriqués par eux-mêmes, comme le café, les fruits, les légumes... pour servir les touristes et apporter des revenus aux gens," selon M. Y Kreu.

La commune de Nam Nung (district de Krong No, province de Dak Nong) fut la zone de base lors du soulèvement de Héro N'Trang Long contre les envahisseurs français, et a été suivie dans deux guerres de résistance pour la libération nationale. La base B4 - Interprovincial IV a été classée comme site historique révolutionnaire national. Sur la route touristique "Chanson d'eau et de feu" appartenant au Géoparc mondial UNESCO de Dak Nong, la base de Nam Nung est une "adresse rouge" d'éducation à la révolution, un site patrimonial au service des touristes lors de leur voyage "de retour à la source".

A Nam Nung il y a beaucoup de belles cascades telles que Leng Kum, Leng Ong, Leng Gungtao... De plus, le paysage poétique des rizières au pied du volcan, les vergers au-dessus collines… Selon Mme H'Thuong, vice-présidente du comité populaire de la commune, les sites historiques révolutionnaires, les paysages naturels ainsi que les identités culturelles traditionnelles des groupes ethniques sont des atouts pour que la localité ouvre la voie au développement touristique. Par le passé, il y a eu des groupes d'invités à Nam Nung, certains produits de brocart et du vin de canette de la population locale ont été vendus aux localités voisines et aux touristes, ce qui est un bon signal pour que les gens se lancent dans le tourisme communautaire.

"La chose la plus favorable pour ce modèle de tourisme communautaire est qu'il y a beaucoup d'artisans dans la commune, autour des gongs, du tissage de brocart, du tressage du rotin, et des artisans chantant des chansons folkloriques et des histoires épiques. Et à mon avis, pas à pas, les gens développeront progressivement le tourisme", a déclaré Mme H'Thuong.

Avec sa longue histoire, ses atouts naturels et des gens amicaux et hospitaliers, Nam Nung a de nombreux avantages pour le tourisme. Cependant, cette terre a un besoin urgent d'investissements pour promouvoir les potentiels, afin d'être véritablement une destination sur l'itinéraire touristique du Géoparc mondial UNESCO de Dak Nong. -CPV/VNA