Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé mercredi 25 juillet lors d’une réunion de la permanence du gouvernement de remettre de l’ordre dans la gestion de l’importation des déchets au Vietnam.

Au port de Cat Lai. Les agents traquent les containers des déchets suspects. Photo: baomoi

La situation de l’importation des déchets au Vietnam durant ces derniers temps évoluait de manière complexe et sérieuse, à en juger par un nombre croissant de containers de déchets importés frauduleusement s’amoncellent dans des ports.

Si les besoins de déchets de papiers-cartons et plastiques pour récupérer des matières premières existent bel et bien, une partie des importations peut présenter des risques sanitaires et environnementaux.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé au ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement et aux ministères concernés de travailler à la prévention de l’importation des déchets illégaux, de ne pas laisser le pays devenir une décharge.



Il a demandé de traquer la provenance, l’expéditeur, le destinataire des conteneurs des déchets abandonnés dans les ports, d’engager des poursuites contre les infractions à la Loi sur la protection de l’environnement et les importations illégales des déchets au Vietnam.



Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement devra identifier l’impact de chaque type de déchet en vue de la promulgation d’une liste des déchets autorisés, inspecter l’octroi de permis d’importation et sanctionner les contrevenants.



Le ministère des Communications et des Transports devra se coordonner avec le ministère des Finances, les localités et les ministères concernés pour déplacer, éliminer les containeurs des déchets non identifiés abandonnés dans les ports. – VNA