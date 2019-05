Des visiteurs à la foire "Top Thai Brands Hanoi 2019". Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Un bon nombre de produits des marques thaïlandaises sont présentés à la foire "Top Thai Brands Hanoi 2019" qui s’est ouverte le 23 mai au Palais culturel de l'amitié Viet Xô sis au 91, rue Trân Hung Dao, arrondissement de Hoan Kiem, à Hanoï.

La foire attire plus de 120 entreprises qui présentent des produits alimentaires, des boissons, des ustensiles ménagers, des vêtements et accessoires, des produits de santé, des services commerciaux… sur les 160 stands mis à disposition.

L’événement est une passerelle reliant les entreprises vietnamiennes et thaïlandaises, attirant ainsi des investissements au marché vietnamien.

En ce qui concerne le marché de vente au détail du Vietnam, Mme Le Viet Nga, cheffe adjointe du Département de marché national, a affirmé que le Vietnam était un marché plein de potentiels de développement avec une population de plus de 93,7 millions d'habitants et une structure démographique jeune (plus de 60% de personnes âgées de 18 à 50 ans).

En plus, les dépenses des familles vietnamiennes devraient progresser de 10,5% par an pour atteindre 714 dollars par mois en 2020 alors que le taux de couverture du système de vente au détail moderne reste inférieur par rapport à d’autres pays de la région, a-t-elle analysé.

Des produits de beauté thaïlandais attirent des consommateurs vietnamiens. Photo: VNA



La foire est une bonne occasion pour les entreprises d’élargir les marchés, de sonder des partenaires et opportunités d’affaires en vue d’équilibrer le balance commercial entre le Vietnam et la Thaïlande.

Organisé conjointement par le ministère thaïlandais du Commerce et la Compagnie par actions de la publicité et des foires commerciales (Vinexad), l’événement se poursuit jusqu’au 26 mai. -VNA