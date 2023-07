Hanoi (VNA) - Le programme "Une année de robotique 2024" et le Championnat national de robotique VEX du Vietnam 2024 ont été lancés mercredi 12 juillet à Hanoi, dans le but de populariser l’enseignement de la robotique auprès des étudiants vietnamiens, de sélectionner des talents pour des compétitions internationales et de mettre à jour les connaissances robotiques pour les enseignants à l’échelle nationale.

Affiche de VEX Robotics 2024. Photo: VNA



Dans le cadre du programme, le comité d’organisation, composé de la Fondation STEAM for Vietnam, du Centre américain et de l’Université des sciences et technologies de Hanoi, a déclaré qu’un programme de formation intensive sera organisé pour les enseignants de tout le pays.

D’autres activités comprennent le lancement d’une bibliothèque en ligne de matériel pédagogique pour les enseignants et le festival STEAMese prévu en août, et une formation en robotique pour les lycéens qui aura lieu à l’automne.

En parallèle, le championnat, terrain de jeu pour tous les étudiants passionnés de robotique qui sera organisé selon les standards de la Robotics Education & Competition (REC) Foundation, recevra les inscriptions à partir de juillet et ouvrira officiellement en septembre. Le concours consiste à sélectionner 40 équipes pour la plus grande compétition de robotique au monde - le Championnat du monde de robotique VEX 2024.

Le comité organisateur espère attirer plus de 300 équipes d’élèves du primaire et du secondaire et 50 autres du secondaire. Ils participeront à divers contenus du défi du travail d’équipe, du défi des compétences de conduite et du défi des compétences de programmation.

Conférence de presse pour annoncer le lancement de VEX Robotics 2024. Photo: VNA



La Fondation STEAM for Vietnam construira une bibliothèque pour fournir des documents de formation de VEX Robotics et organisera une série de conférences pour connecter les experts en robotique et les équipes participantes, aidant les équipes à renforcer leurs capacités. Elle donnera également des instructions aux écoles pour organiser des compétitions amicales aux normes de la Fondation REC.

L’édition de l’année dernière du programme a fourni une formation gratuite en robotique à plus de 2 000 étudiants, 500 enseignants de 150 écoles à travers le pays. Pendant ce temps, le championnat VEX IQ 2023 a attiré plus de 150 équipes de 30 villes et provinces du pays.

En mai 2023, le Vietnam a envoyé 19 équipes de robotique au Championnat du monde de robotique VEX 2023 au Texas, aux États-Unis, se classant cinquième en nombre d’équipes et remportant cinq prix. – VNA