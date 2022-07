Hanoï (VNA) – TikTok a retiré plus de 2,4 millions de vidéos contenant du contenu qui enfreint ses réglementations sur le marché vietnamien au premier trimestre 2022.

Photo : VNA

Parmi les vidéos, 92,5 % ont été supprimées par la technologie de numérisation et 88,7 % ont été supprimées avant qu'il n'y ait eu de vues. Dans les 24 heures suivant leur publication, 94 % des vidéos incriminées ont été retirées des réseaux sociaux.Les vidéos ont été supprimées car elles enfreignaient les normes de la communauté TikTok telles que la pensée hostile, l'extrémisme violent, la nudité et les activités sexuelles, les activités illégales, le contenu violent et horrible et les actes de harcèlement, d'intimidation et de suicide.Le ministère de l'Information et des Communications a mis en place des solutions pour obliger les entreprises fournissant des services transfrontaliers comme Facebook, Google et Apple à se conformer à la loi vietnamienne, contrôler, restreindre, prévenir et supprimer les informations fausses, mauvaises, nuisibles et répréhensibles sur les réseaux sociaux.En 2021, le ministère s'est coordonné avec les agences pour gérer et bloquer environ 2.000 sites Web, images et articles contenant du contenu mauvais et toxique.- VNA