Lai Châu (VNA) - Le 64e championnat national du marathon Tiên Phong 2023 (Tiên Phong Marathon 2023) se tiendra du 24 au 26 mars dans la ville de Lai Châu (Nord-Ouest).

Le tournoi est organisé conjointement par le Comité populaire de la province de Lai Châu, le Département général de l'éducation physique et des sports, le journal Tiên Phong et la Fédération vietnamienne d'athlétisme.



Quatre distances sont prévues: 42,195 km, 21,1 km, 10 km et 5 km.



Lancé en 1958, le championnat national du marathon de Tiên Phong est le plus ancien tournoi du marathon au Vietnam. -VOV/VNA