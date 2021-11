Photo: VNA

Tien Giang (VNA) – Tien Giang recense quatre zones industrielles en activité qui ont attiré 107 projets, cumulant plus de 2,53 milliards de dollars et plus de 4.575 milliards de dongs, et ont créé des emplois pour plus de 91.000 travailleurs.

Cinq autres complexes industriels dans cette province méridionale ont attiré 79 projets, représentant plus de 150 millions de dollars et plus de 2.306 milliards de dongs, et 17.000 emplois.

Ce mois-ci, Tien Giang effectue une adaptation sûre et flexible et un contrôle efficace de la pandémie de COVID-19, conformément à la Résolution 128/NQ -CP du gouvernement.

En termes de risques sanitaire, Tien Giang est au niveau 2 (risque moyen, correspondant au jaune). Dix de ses 11 districts, communes et chefs-lieux sont également au niveau 2 et le reste, au niveau 3 (risque élevé, correspondant à l’orange).

Actuellement, la province compte 85 entreprises embauchant près 70.000 ouvriers, qui peuvent séjourner dans leur usine ou passer la nuit chez eux.

Les autorités provinciales ont demandé aux entreprises locales d’effectuer périodiquement des tests de dépistage pour tous les ouvriers et de respecter strictement les mesures préventives recommandées, a déclaré Nguyen Thanh Liem, chef adjoint du Comité de gestion des zones industrielles de Tien Giang.

La province a également créé des groupes de travail pour aider les entreprises des zones et complexes industriels à reprendre leurs activités et à s’adapter de manière sûre et flexible au coronavirus, a-t-il ajouté. -VNA