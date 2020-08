Ce verger de durian dans le district de Cai Lay de la province de Tien Giang est touché par l'intrusion d'eau salée et la sécheresse pendant la saison sèche 2019-2020. Photo: VNA)

Tien Giang (VNA) - Tien Giang, province du delta du Mékong, a intensifié ses mesures pour faire revivre les vergers de durian affectés par une grave intrusion d'eau salée et la sécheresse pendant la saison sèche 2019-2020.



La province, qui est le plus grand producteur de fruits du pays, possède plus de 14.000 ha de durian, représentant 14,7% des superficies fruitières totales de la province, selon le service provincial de l'Agriculture et du Développement rural.



Nguyen Van Man, directeur du service ledit, a déclaré que les graves intrusions d'eau salée et la sécheresse de la saison sèche 2019-2020 avaient endommagé 5.343 ha, notamment dans la partie ouest de la province.



De nombreux vergers ont été endommagés jusqu'à 70%, et beaucoup sont considérés comme perdus.



Dans la commune de Tam Binh, district de Cai Lay, la plus grande zone de culture de durian de la province avec 1.400 ha, de nombreux agriculteurs abattent des durians morts.



L'intrusion d'eau salée s'est produite à la fin de l'année dernière et a duré plus de six mois, endommageant les vergers de durian de la commune. Le taux de salinité le plus élevé pendant la période était de près de 10 grammes par litre, 10 fois plus élevé que le taux toléré par les durians.

Au cours de la saison sèche 2019-2020, l'intrusion d'eau salée et la sécheresse se sont produites dans tous les districts et villes de Tien Giang, endommageant la production agricole.



Nguyen Tan Nhu, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Tam Binh, a déclaré que près de 1.000 ha de durian, soit 70% de la superficie totale de la commune, sont morts, causant de graves pertes économiques aux agriculteurs.



Le durian, un arbre fruitier à haute valeur économique, ne peut pas souffrir une salinité élevée, notamment des intempéries qui se sont produites pendant la saison sèche 2019-2020, a-t-il déclaré.



Huynh Thi Kim Trinh, habitant dans le hameau de Binh Hoa A, commune de Tam Binh, a déclaré que l’un de ses deux vergers de durian était endommagé et l’autre était en cours de réhabilitation.



La province entre dans la saison des pluies, mais les conséquences d'une grave intrusion d'eau salée et de la sécheresse de la dernière saison sèche ont saturé le sol, blessant ou tuant les durians.



Pour sauver les arbres, le Comité populaire provincial a demandé au secteur de l’Agriculture et du Développement rural, en coopération avec les instituts de recherche et les agences compétentes, d’en évaluer les causes et d’aider les agriculteurs à sauver leurs vergers.



Dans des vergers de durian sont appliquées des techniques avancées pour réhabiliter les arbres affectés, et pour s'adapter à l'intrusion d'eau salée dans les communes de Tam Binh et Ngu Hiep.



Le docteur Le Quoc Dien de l’Institut de recherche horticole du Sud a déclaré que les agriculteurs suivent cinq étapes pour réhabiliter les sols et les vergers: laver le sel, réhabiliter les systèmes racinaires et foliaires des durians, soutenir le développement des racines et des feuilles, augmenter l'absorption des nutriments et la capacité de photosynthèse des arbres.



Le Van Tieu, qui applique ce modèle pour faire vivre son verger de durian, a déclaré que le développement des feuilles s'était considérablement amélioré.



Afin d'assurer l'efficacité de la lutte contre la sécheresse et l'atténuation des catastrophes naturelles, la province devrait consolider le réseau de digues et de barrages pour prévenir inondations, marées hautes, intrusion d'eau salée. Il faut également encourager les populations à stocker de l'eau douce dans les mares et les champs pendant la saison sèche.

En outre, l’application des sciences et hautes technologies, la création d'orientations de développement durable pour les zones agricoles spécialisées… sont également des mesures à prendre pour faire face à l’intrusion d’eau salée. -VNA