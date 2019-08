La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a une séance de travail avec les dirigeants de la province centrale de Thua Thien-Hue le 17 août (Photo: VNA)



Thua Thien-Hue (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a eu une séance de travail avec les dirigeants de la province centrale de Thua Thien-Hue le 17 août, au cours de laquelle elle a hautement évalué les résultats encourageants obtenus par la province dans son développement économique vert et durable.

Après avoir écouté les rapports et évalué la situation de la province, Mme Nguyen Thi Kim Ngan a reconnu le taux de croissance moyen de la province de 7,2% par an, notamment 6,87% au premier semestre de 2019, supérieur à la moyenne nationale de 6,76%.

Bien que l’économie de la province reste faible et que ses recettes budgétaires restent modestes, les services touristiques développés, avec une hausse de 6,37% et le nombre de touristes de 2,49 millions au cours du premier semestre de l’année, ont contribué à l’amélioration de la vie des populations. Le revenu par habitant de la localité se classe au 4e rang au Centre, après la ville de Da Nang et les provinces de Khanh Hoa et Binh Thuan.

La présidente Nguyen Thi Kim Ngan a également salué la performance de Thua Thien-Hue en matière de protection sociale, d’extension de la couverture sanitaire à 98% de la population et de protection de l’environnement, comme en témoignent les mouvements «Dimanche vert» et «Dire non aux sacs en plastique et aux produits plastiques jetables».

S'agissant des tâches essentielles pour l'avenir, elle a demandé à Thua Thien-Hue de mieux mettre en œuvre du travail d’édification du Parti et du système politique tout en faisant des avancées stratégiques dans le développement économique de manière durable et respectueuse de l'environnement.

Elle a suggéré aux autorités locales d’intensifier l’examen des projets d’investissement afin d’éliminer rapidement les obstacles les confrontant, renforcer la protection des forêts, en particulier dans le parc national Bach Ma, promouvoir le bien-être social et améliorer la qualité de la formation des ressources humaines, notamment en mettant pleinement à profit le rôle de l'Université de Hué.

Thua Thien-Hue doit également prêter davantage d'attention à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles spécifiques, notamment le Complexe des monuments de Hue, le Nha Nhac (musique de la Cour), les tablettes sur bois et les archives royales de la dynastie des Nguyen, ainsi que la littérature sur l'architecture royale de Hue, qui sont tous du patrimoine reconnu par l'UNESCO, a ajouté la présidente Nguyen Thi Kim Ngan.

Le 17 août également, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan et son entourage ont rendu visite à des ménages qui devraient être délocalisés des abords des murs de l'ancienne citadelle de Hue. -VNA