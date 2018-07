Image capurée d'écran du portail d’information électronique de Thua Thien-Hue. Photo : VNA

Thua Thien-Hue (VNA) – La province de Thua Thien-Hue (Centre) est la localité en tête du pays dans le développement de l’e-gouvernement au niveau provincial, selon Phan Ngoc Tho, président du Comité populaire provincial.

Ce résultat témoigne des efforts et de la détermination de Thua Thien-Hue dans l’application des technologies de l’information, notamment dans les organes étatiques pour instaurer l’e-gouvernement, contribuant à améliorer l’environnement d’investissement et d’affaires.

Cette information a été rendue publique lors du séminaire national sur l’e-gouvernement de 2018 récemment tenu à Hanoï.

Réalisant la résolution 36a/NQ-CP du gouvernement sur l’e-gouvernement et la décision N° 1819/QD-TTg du Premier ministre approuvant le Programme national sur l’application des technologies de l’information dans le fonctionnement des organes étatiques la période 2016-2020, ces derniers temps, la province de Thua Thien-Hue a promulgué des règlements, des textes guidant l’application des technologies de l’information dans les organes étatiques.

Sur l’adresse du portail d’information électronique de Thua Thien-Hue http://thuathienhue.gov.vn , les intéressés peuvent réaliser en ligne près de 400 types de formalités administratives. Via cette adresse, des textes sur le régime, les politiques juridiques de la province sont mis à jour, insérés avec les activités de propagande pour les informer aux habitants.

Pour instaurer l’administration électronique, Thua Thien-Hue a appliqué les technologies de l’information dans la gestion en ligne de quatre compositions importantes : bureaux, fonctionnaires, citoyens et entreprises. Le portail des services publics en ligne a été mis en service sur l’adresse http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn pour concentrer à assister des entreprises, régler leurs entraves et favoriser les affaires des investisseurs.

Pour l’heure, 100% des organes étatiques du ressort provincial à celui communal à Thua Thien-Hue ont conçu leur réseau local pour connecter et échanger mutuellement des données. Un centre des données a été construit et installé au Service provincial de l’information et de la communication pour le déploiement du système des applications, des données dans les organes étatiques de la province.

Dans les temps à venir, le Comité populaire provincial poursuit à diriger les organisations et les unités dans l’accélération de l’application et le développement des technologies de l’information et la mise en oeuvre efficace de la structure de l’e-gouvernement sur la base de l’aménagement de l’application et de développement des technologies de l’information jusqu’en 2020, vision 2030. -VNA