Des touristes visitent les vestiges de la Cité impériale de Hue. Photo: VNA



Thua Thien-Hue (VNA) – Entre janvier et novembre, 4,55 millions de touristes ont foulé le sol de Thua Thien-Hue, au Centre, soit une hausse de 19,7% par rapport à l'année précédente.

Sur ce total, il y avait 1,726 million d'arrivées étrangères. Les Sud-coréens ont été les plus nombreux en représentant un tiers du total des visiteurs étrangers. En même temps, le nombre de touristes en provenance de certains marchés traditionnels comme la France, les Etats-Unis et l’Allemagne… a connu une croissance stable.

Depuis le début de l’année, le secteur du tourisme de la province de Thua Thien-Hue a réalisé un chiffre d'affaires de 4.085 milliards de dongs (177,6 millions de dollars).

En particulier, le nombre de croisiéristes à Thua Thien-Hue a fortement progressé pour atteindre 126.000 arrivées à bord de 25 paquebots (+ 20%). La présence de marques de croisière de luxe comme Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Tui Cruises, Viking Ocean Cruises, Small Cruise Lines, Princess Cruises... affirme que Hue est une destination importante à l'échelle mondiale et régionale.

Depuis novembre dernier, le Service provincial du tourisme a étudié le développement de nouveaux produits et circuits touristiques en combinaison avec des maisons jardins et des villages de métiers traditionnels.

En ce mois-ci, Thua Thien-Hue organisera une conférence de promotion d’investissement et du tourisme de la zone centrale côtière, avec la participation des 11 localités de la zone économique de point du centre, des organisations internationales, et aussi des ambassadeurs et consuls généraux du Japon, de la République de Corée, de Singapour, des Etats-Unis, des investisseurs et des entreprises vietnamiennes comme étrangères. L’occasion pour la province d’attirer des visiteurs étrangers.

Depuis le début de l'année, la province a mené diverses activités pour attirer les visiteurs, le 10ème festival de Hue en avril étant considéré comme l'événement le plus notable.

En 2018, Thua Thien-Hue vise à accueillir de 4 à 4,2 millions de touristes, soit une hausse de 10 à 12% sur un an, à réaliser des recettes touristiques de 4.000 à 4.200 milliards de dôngs. –VNA