Thua Thien-Hue, 5 février (VNA) - La province centrale de Thua Thien-Hue a accueilli près de 47.000 touristes dans tout le pays pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt) du 29 janvier au 3 février, dont 330 experts étrangers et proches de diplomates au Vietnam.

Complexe des monuments de Hue. Photo : VNA

Le premier jour de l'année du Tigre (qui tombait le 1er février de cette année), les sites culturels et historiques locaux ont accueilli près de 9.000 visiteurs. Le chiffre est passé à environ 16.000 et 17.000 les deuxième et troisième jours, respectivement. Les lieux qui ont attiré un grand nombre de visiteurs étaient le complexe des monuments de Hue, les tombes des rois Gia Long, Minh Mang, Tu Duc, Khai Dinh et Thien Mu, les pagodes Tu Hieu, Tu Dam et le temple de la princesse Huyen Tran.Les clients séjournant dans des établissements d'hébergement au cours de la période ont été estimés à plus de 9.000, de nombreux hôtels signalant des taux d'occupation élevés allant de 70 à 90 %.Les sites de reliques culturelles sous la gestion du Centre de conservation des monuments de Hue et du service provincial de la Culture et des Sports ont été ouverts aux visiteurs gratuitement du 1er au 3 février.- VNA