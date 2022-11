Des délégués du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Thua Thien-Hue et du Comité du Front lao pour la construction nationale. Photo: VNA

Thua Thien - Hue (VNA) – Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de la province de Thua Thien-Hue (Centre) et une délégation du Comité du Front lao pour la construction nationale (FLCN) de la province de Champasak, dirigée par sa présidente Vardsana Silima, ont échangé des expériences liées au travail de Front lors d’un entretien tenu jeudi à la ville de Hue.

Les deux parties se sont informées des résultats du développement socio-économique, de la mise en œuvre des tâches et activités du Front de chaque province.

Elles ont également partagé des expériences liées à la construction et à la valorisation du bloc de grande union nationale, à la mobilisation de fonds pour assurer le bien-être social.

Le président du Comité du FPV de la province de Thua Thien - Hue, Nguyen Nam Tien, a suggéré aux deux parties de se coordonner pour exhorter des organisations, individus et entreprises à investir dans le développement de la production et à coopérer dans l'éducation et la formation, la santé, la culture, les sports, le tourisme et d’autres services.

Ces dernières années, Thua Thien - Hue et Champasak ont promu les liens d’amitié et de coopérations dans des domaines, dont la politique et la diplomatie, l'éducation et la formation des ressources humaines, la santé. -VNA