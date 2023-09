Hanoï (VNA) - La ville de Can Tho dans le delta du Mékong et la ville montagneuse de Sa Pa dans la province de Lao cai, au Nord-Ouest du Vietnamse ont été nommées parmi les 10 destinations asiatiques peu fréquentées que les visiteurs peuvent apprécier en automne par le célèbre site de voyage canadien The Travel

Le marché flottant de Cai Rang dans la ville de Can Tho. Photo: VNA The Travel a décrit Can Tho, au 6e rang de la liste, comme un excellent endroit à visiter en automne, car elle traverse une période de belles couleurs avec des activités amusantes à découvrir.

Il suggère aux vacanciers de passer du temps à profiter d'une promenade en bateau le long du fleuve Mékong et, au lever du soleil, de visiter le marché flottant, ce qui garantit une expérience mémorable.

Le marché, dit-on, regorge de produits frais, notamment des citrouilles, de l'ail et quelques légumes. Ainsi, les visiteurs peuvent prendre un délicieux petit-déjeuner avant de se promener tranquillement dans le marché.

C'est un bon endroit pour se connecter à l'incroyable culture du lieu, car les voyageurs peuvent voir des gens échanger des produits et des services toute la journée, a souligné le site de voyage.

Sa Pa est classée 7e sur la liste de The Travel. La région montagneuse est connue pour ses incroyables opportunités de plein air et son charme culturel indéniable, a-t-il noté.

Selon le site Web canadien, les visiteurs peuvent explorer les rizières en terrasses, parcourir les sentiers disponibles et admirer l'incroyable paysage culturel. En effet, c'est l'une des villes les plus pittoresques du pays et était autrefois une ville endormie.

Sa Pa. Photo: VNA

Entre septembre et novembre, cette charmante ville se remplit de superbes couleurs automnales, lui donnant un aspect unique, en particulier dans les rizières en terrasses, qui se transforment en couleurs dorées vibrantes, a conclu The Travel.

D’autres destinations dans la liste de The Travel sont Karakol au Kirghizistan, la zone de loisirs de la forêt nationale d'Aowanda et la ferme Qingjing à Taiwan (Chine), le parc national Gorkhi Tereji de Mongolie, le temple Saiho-Ji et la vallée de Korankei au Japon, l’île de Nami en République de Corée, le parc national de Bromo Tengger Semeru en Indonésie. -VNA

Vũ Bích Ngọc source