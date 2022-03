Hanoï (VNA) - The Gioi Di Dong (Mobile World), le plus grand détaillant de téléphones mobiles et d'électronique grand public au Vietnam, a récemment annoncé son partenariat avec PT Erafone Artha Retailindo (Erafone), une filiale du groupe Erajaya de l'Indonésie, pour créer la coentreprise PT Era Blue Elektronic (sous la marque "Era Blue").

Le premier magasin Era Blue, dont l'ouverture est prévue à la mi-2022 à Jakarta, promet de révolutionner l'industrie de la vente au détail d'électronique grand public et offre une offre de produits inégalée et une expérience client améliorée. L'expérience client sera améliorée en combinant la technologie numérique et un modèle de vente au détail moderne.

Le président de Mobile World, Nguyen Duc Tai, a affirmé qu'Erafone est un partenaire fiable dans le domaine de la vente au détail de téléphones mobiles en Indonésie, ajoutant que la coopération entre Erafone et The Gioi Di Dong permettra à Era Blue Joint Venture de devenir bientôt le n°1 et le plus fiable des détaillants d'électronique grand public en Indonésie. -VNA