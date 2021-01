Les projets d'énergie éolienne et solaire dans les communes de Loi Hai et Bac Phong, province de Ninh Thuan. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La croissance économique explosive du Vietnam est le moteur de la consommation des énergies vertes dans ce pays, selon The Diplomate.

Selon un article publié le 12 janvier sur ce site web, en 2014, la capacité installée d’énergie renouvelable non hydroélectrique au Vietnam (énergies solaire et éolienne et gazéification de biomasse) s’élevait à 109 mégawatts (MW), soit environ un tiers de 1% de la capacité totale installée du pays de 34.079 MW.

À la fin de 2019, les énergies éolienne et solaire représentaient 5.700 MW de la capacité installée, soit environ 10% de l'approvisionnement total. Cela signifie que le Vietnam a vu l'éolien et le solaire passer essentiellement de zéro à 10% de son approvisionnement en seulement cinq ans.



Le principal moteur du développement des énergies vertes est la croissance économique explosive du Vietnam. Selon la Banque asiatique de développement, l’économie du Vietnam augmente de 6% ou plus chaque année depuis 2014 pour atteindre 7% en 2018 et 2019. Cette croissance rapide fait augmenter la consommation d’énergie à un rythme extraordinaire. Le groupe Electricité du Vietnam a vu la quantité d'énergie vendue passer de 128,6 térawattheures (TWh) en 2014 à 209,4 TWh en 2019. La consommation d'électricité a augmenté de plus de 11% par an, - un rythme plus rapide que le PIB.



En 2017, les agences gestionnaire vietnamiens ont autorisé EVN à payer un tarif attractif de 9,35 cents / kilowattheure pour acheter de l'énergie solaire à des producteurs indépendants. Ces types de tarifs de rachat se sont avérés être des incitations efficaces pour relancer la croissance des énergies renouvelables, sous certaines conditions.

Le gouvernement du Vietnam est conscient que le pays aura besoin d'importantes entrées de capitaux pour continuer à soutenir son rythme de croissance économique. Dans le seul secteur de l'électricité, le rapport annuel 2017 de l'EVN estimait qu'il leur faudrait 22 milliards de dollars d'investissement d'ici 2020 pour répondre au rythme de la demande. -VNA