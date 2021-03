L'article publié sur le site The Diplomat.



Hanoï (VNA) – Le site The Diplomat a publié le 30 mars un article estimant que le Vietnam devrait être plus proactif en matière de gouvernance mondiale.



Cet article indique qu’après ses succès contre le COVID-19, le Vietnam est bien placé pour jouer un rôle plus énergique sur la scène mondiale et qu’il est impératif que le Vietnam joue un rôle plus important dans la gouvernance mondiale dans les années à venir, pour plusieurs raisons.



Premièrement, s’engager efficacement dans des activités de gouvernance mondiale va de pair avec les objectifs déclarés de la politique étrangère du Vietnam, précise-t-il.



Deuxièmement, être proactif dans la gouvernance mondiale aidera également le Vietnam à atténuer l'impact des principaux défis mondiaux, ajoute-t-il.



Troisièmement, le Vietnam peut tirer des avantages économiques en s'engageant plus efficacement dans la gouvernance mondiale, affirme-t-il.



Selon l’auteur, le domaine le plus important dans lequel le Vietnam devrait s'engager dans la gouvernance mondiale se concentre sur le relèvement post-pandémique, en matière à la fois sociale et économique. Il suggère également que le pays maintienne sa dynamique de devenir un acteur plus responsable au sein des institutions internationales.



L’article dit enfin que compte tenu de ce que son gouvernement a accompli jusqu'à présent, le Vietnam a le potentiel de devenir un acteur plus confiant et respecté sur la scène mondiale.-VNA