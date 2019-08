Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’hôtel Rex Saigon s’est associé à The Crowd Saigon pour créer un nouvel espace animé entièrement gratuit.

Représentation artistique à l’hôtel Rex Saigon. Photo: Saigontourist/CVN



Situé en plein centre-ville, dans la célèbre rue piétonne Nguyên Huê, l’hôtel Rex Saigon a l’avantage d’avoir une belle façade spacieuse et aérée, toujours éclairée.



Ici, toutes et tous, de tout âge, se rassemblent pour écouter de la musique, tous les samedis soirs, à partir de 19h30. Un moment de joie et de détente après une semaine de travail et de stress.



Rejoignez-les donc, tous les samedis soirs devant l’hôtel Rex Saigon, pour vous plonger dans l’atmosphère animée de la musique de rue.



L’hôtel 5 étoiles Rex de Saigontourist compte maintenant 286 chambres ainsi que cinq restaurants et bars, aux saveurs asiatiques et européennes. -CVN/VNA