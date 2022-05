Photo: VNA



Thanh Hoa (VNA) – Le parc national de Ben En, province de Thanh Hoa (Centre), poursuit depuis plus de trois ans un projet d’enquête, d’évaluation de l'état et de la conservation des macaques.



Selon Nguyen Dinh Hieu, vice-directeur du parc national de Ben En, dans le cadre de ce projet mis en oeuvre pour la période 2019-2022, de nombreux cours de formation ont été organisés à l’intention de 54 cadres. Trente-quatre réunions ont eu lieu pour sensibiliser environ 1.700 habitants et les encourager à signer des engagements de protection des forêts et des singes.



Parallèlement, une base de données a été édifiée, outre des cartes de répartition des singes et des menaces pesant sur ces animaux dans le parc national de Ben En...



La mise en œuvre du projet aide le Comité de gestion du parc national de Ben En à conserver les macaques et à attirer des touristes, créant ainsi plus d'emplois pour les populations locales, contribuant à la conservation de la biodiversité.



Selon les gestionnaires, actuellement, le parc national de Ben En compte environ plus de 270 macaques. Il continue d’envisager de nouvelles mesures pour les protéger.-VNA