Thanh Hoa (VNA) – Ces dernières années, afin d'établir le système de distribution des marchandises répondant aux divers besoins des consommateurs, les infrastructures commerciales de la province de Thanh Hoa au Centre en général, et des zones montagneuses en particulier, ont connu un développement méritoire.

Selon le Service de l'industrie et du commerce de la province de Thanh Hoa, depuis 2015, le secteur commercial a connu une croissance annuelle de 21,3%.

Actuellement, cette localité compte 119.700 établissements commerciaux, soit 21.648 de plus qu’en 2015.



En particulier, de nombreuses grandes entreprises sont de plus en plus présentes avec les chaînes de supermarchés Vincom Center (Vingroup), Big C (Central Group de Thaïlande), Co.opmart (Saigon Co.opmart), Mediamart (Société par actions MediaMart), Nguyên Kim, Thê Gioi Di Dông...



Thanh Hoa est également parmi les provinces pionnières du pays dans le changement des méthodes de gestion du commerce de détail et dans l’édification de marchés certifiés "sécurité alimentaire".



Thanh Hoa Mountains Trading Joint Stock Company ont ouvert une chaîne de supermarchés dans 11 districts montagneux, avec des milliers de magasins. Ses marchandises sont abondantes, dont 90% de produits vietnamiens.



De nombreuses localités de Thanh Hoa ont activement attiré les investisseurs pour changer les méthodes de gestion des marchés. Ainsi, le district de Câm Thuy compte actuellement 13 marchés sur 17 communes et bourgs dont 8 certifiés "sécurité alimentaire".



Le développement du système d'infrastructure commerciale a contribué positivement au commerce. La vente au détail de biens et services de consommation est aussi en forte croissance, de 15% à 20%. Les clients ont beaucoup de choix entre les supermarchés, marchés traditionnels, supérettes, dépanneurs...



Grâce à ce système, les prix des produits de première nécessité sont toujours stables, et il n'y a pas de pénurie de marchandises dans les grandes fêtes, y compris le Nouvel An lunaire.



Selon ledit service, dans la période de 2020-2025, Thanh Hoa veut développer un système de vente en détail complet comprenant supermarchés, marchés, centres commerciaux, entrepôts logistiques… pour favoriser son essor socio-économique et améliorer le niveau de vie de ses habitants. – CVN/VNA