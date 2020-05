Cérémonie de commémoration et d' inhumation des restes de 20 soldats vietnamiens à Thanh Hoa. Photo: VNA

Thanh Hoa (VNA) - Une cérémonie d'inhumation des restes de 20 soldats et experts volontaires vietnamiens tombés au Laos a eu lieu le 8 mai au cimetière des Morts pour la Patrie de Dong Tam, dans le district de Ba Thuoc, province centrale de Thanh Hoa.

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial Pham Dang Quyen a exprimé sa gratitude aux martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la paix, l'indépendance et l'amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos, ajoutant que cette mission représentait les principes vietnamiens "Uong nuoc nho nguon" (Quand on boit de l'eau, on pense à sa source) et “Den on dap nghia” (Rendre la pareille à la personne méritante).

Sous la direction du comité de travail spécial du gouvernement vietnamien, du commandement de la 4e zone militaire en collaboration avec des amis laotiens, les restes ont été retrouvés et rapatriés par l'équipe de rapatriement des restes des Morts pour la Patrie du Commandement militaire provincial au cours de la saison sèche 2019-2020, avec l'aide des autorités des provinces vietnamiennes de Thanh Hoa et laotienne de Houaphan.

Deupuis 1998, l'équipe de recherche et rapatriement des restes des Morts pour la Patrie de Thanh Hoa rapatrie de milliers de restes de soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos. –VNA