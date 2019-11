Pham Van Diep lors du procès. Photo : baotintuc.vn



Thanh Hoa (VNA) – Le Tribunal populaire de la province de Thanh Hoa (Centre) a ouvert le 26 novembre le procès en première instance de Pham Van Diep pour « avoir fait, stocké, diffusé ou répandu des informations, des documents contre l'État de la République socialiste du Vietnam », conformément à l'article 117 du Code pénal de 2015.

Selon l’acte d’accusation du Parquet populaire provincial, Pham Van Diep (né en 1965, domicilié dans le quartier de Quang Tien, ville de Sam Son, province de Thanh Hoa) avait utilisé le réseau social Facebook pour faire de la propagande contre l’Etat de la République socialiste du Vietnam. Le 28 juin 2016, il avait rédigé et distribué 120 tracts au monument de la Victoire à Vientiane, capitale du Laos, et réalisé un clip vidéo pour le publier sur Facebook, dans le but de faire de la propagande contre l’Etat. Pham Van Diep avait été condamné par le Tribunal populaire de Vientiane à 21 mois de prison pour avoir commis un délit contre un pays ami.

Entre avril 2014 et juin 2019, Pham Van Diep avait utilisé le réseau Facebook pour stocker, diffuser et répandre des informations et des documents, partager des articles et publier des vidéos en direct, dans le but de diffamer le Parti communiste du Vietnam, l’Etat de la République socialiste du Vietnam et le régime socialiste au Vietnam, ainsi que les dirigeants du Parti et de l’Etat, les cadres et fonctionnaires. Ses actes visaient également à dénaturer les préconisations du Parti, les politiques et les textes juridiques de l’Etat, à éroder la confiance de la population en le Parti et le régime socialiste…

Cette grave affaire avait grandement affecté la sécurité politique nationale, la solidité du pouvoir populaire et du régime socialiste, l’Etat de la République socialiste du Vietnam.

Pham Van Diep a été condamné à neuf ans de prison. -VNA