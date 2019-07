Cérémonie de signature de certains protocoles d’accords de coopération entre des entreprises vietnamiennes et russes. Photo: VNA



Moscou (VNA) – Une conférence de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de la province de Thanh Hoa en Russie a eu lieu le 22 juillet au complexe Hanoi-Moscou (Incentra) dans la capitale russe, dans le cadre de l’Année croisée Vietnam – Russie (2019-2020).

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngo Duc Manh, a déclaré se réjouir du développement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie, dont la coopération directe entre villes et provinces des deux pays.

Il a affirmé que cette conférence permettrait aux deux parties de mieux comprendre les potentiels et avantages de chacune, d’ouvrir de nouvelles opportunités de coopération, contribuant à approfondir le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.

Le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie de Moscou, Suren Vardanyan, a déclaré que Moscou accordait une attention particulière à sa coopération avec le Vietnam, la province de Thanh Hoa en particulier, dans l’économie, le commerce, la santé, le tourisme, les énergies renouvelables, la formation professionnelle…

Il a remercié le gouvernement vietnamien pour avoir soutenu les activités de promotion du commerce et de l’investissement, tout en appréciant le rôle de passerelle du complexe Incentra.

Selon l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Konstantin Vnukov, Thanh Hoa possède de nombreux potentiels tant en agriculture qu’en industrie. Il s’agit d’une destination très prometteuse des investisseurs étrangers, a-t-il souligné, avant d’affirmer que les ambassades des deux pays feraient tout leur possible pour aider les entreprises à sonder les possibilités de coopération dans des domaines d'intérêt commun.

De son côté, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa, Trinh Van Chien, a déclaré que cette conférence était une bonne chance pour Thanh Hoa de présenter ses potentiels et avantages aux amis russes, marquant un nouveau pas de développement dans la coopération entre Thanh Hoa et des partenaires russes.

Le président de l’Association d’entreprises vietnamiennes en Russie, Le Truong Son, a affirmé sa volonté de servir de passerelle reliant les entreprises des deux pays, ce en vue de réaliser l'objectif de 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux bilatéraux en 2020.

Dans le cadre de la conférence, un certain nombre de protocoles d’accords ont été signés par des entreprises vietnamiennes et russes dans les secteurs du tourisme, de la culture, de la promotion du commerce, de la construction et des investissements. -VNA