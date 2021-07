Thanh Hoa (VNA) - À environ 130 km au nord-ouest de la ville de Thanh Hoa (Centre), la Réserve naturelle de Pù Luông est située à cheval sur les districts de Ba Thuoc et Quan Hoa. Créée en 1999, elle couvre 17.662 ha et est peuplée d’ethnies Muong et Thai. Pù Luông, en langue Thai, signifie "le mont le plus haut de la région".

Pù Luông séduit les amoureux de la nature.

La Réserve naturelle de Pù Luông recèle de magnifiques chutes d’eau et forêts luxuriantes, créant un paysage montagneux à la fois magnifique et sauvage. Il s’agit de la plus grande zone de forêts sur karst du Nord. Trois principaux types de forêt ont été recensés : de plaine, montagnarde et de massifs de bambou.



Pù Luông est considérée comme "un grenier" à plantes médicinales. Son point culminant est un mont de 1.700 m. Les habitants locaux la considèrent comme leur petit Sa Pa (province septentrionale de Lào Cai) ou leur Dà Lat (Lâm Dông sur les hauts plateaux du Centre).



L’air frais, des montagnes couvertes de nuages et de superbes rizières en terrasses se réunissent pour faire de la Réserve naturelle de Pù Luông dans la province de Thanh Hoa (Cenre) une œuvre d’art.



Au cœur de ces verdoyantes forêts caractérisées par des roches ignées d’une part et karstiques de l’autre, les visiteurs ne pourront pas résister l’envie de se mêler avec la nature.



Biodioverssité



Pù Luông réserve une très haute diversité de faune et de flore.



Côté flore, Pu Luong dispose de 1.109 espèces de plantes vasculaires, dont 42 espèces endémiques et 4 figurants dans le Livre rouge du monde.



Côté faune, il recouvre 84 espèces de mammifères, 162 espèces d’oiseaux, 55 espèces de poissons (dont 5 d’eau douce), 28 espèces de reptiles, 13 espèces d’amphibiens, au moins 158 espèces de papillons et 96 espèces d’escargots terrestres, dont 12 espèces d’escargots endémiques. En tout, 51 espèces d’animaux sont enregistrées dans le Livre Rouge du Vietnam dont 13 sont actuellement en voie de disparition.

Pù Luông est une destination idéale pour un court séjour.

Pù Luông est connue sous le nom de "porte vers le ciel", car les touristes peuvent prendre des photos tout en profitant de vues panoramiques à couper le souffle sur la réserve naturelle, avec les fleurs colorées de la forêt, les animaux et les villages tranquilles.



Lorsque les agriculteurs locaux inondent leurs champs pour se préparer à une nouvelle récolte, une scène spectaculaire émerge, avec des miroirs naturels géants reflétant le ciel bleu. C’est également magique de voir les pentes et les vallées de Pù Luông jaunir pendant la saison du riz mûr.



Les voyageurs peuvent également profiter depuis le sommet de Pù Luông, à 1.700 m d’altitude, de fantastiques paysages de forêts, de champs et de vallées.



Pù Luông est une destination idéale pour un court séjour, car il est entouré de nature, mais il n’est pas trop loin de Hanoï ni trop cher. Les voyageurs amoureux de la nature auront diverses options une fois arrivée dans cette réserve naturelle. -CVN/VNA