Hanoï (VNA) - L’antenne provinciale de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et l’Association des étudiants de la province de Thanh Hoa ont célébré samedi 4 janvier le 70e anniversaire de la Journée des élèves et étudiants vietnamiens (le 9 janvier 1950) et les 90 ans du Parti communiste vietnamien (le 3 février 1930).

Plus de 300 élèves et étudiants d'universités et d'écoles supérieures, des représentants d'organes et de secteurs locaux ont participé à la célébration.

Prenant la parole, Nguyên Huu Tuât, secrétaire adjoint du comité provincial de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et président de l’Association des étudiants de la province de Thanh Hoa, a indiqué que les générations d’élèves et d’étudiants de la province ont su promouvoir les traditions glorieuses de leurs prédécesseurs et accomplir avec succès leurs missions dans le travail et dans les études.

Par cette occassion, les participants ont eu des échanges avec des anciens dirigeants locaux, des témoins historiques pour mieux comprendre le sacrifice des générations pour la liberté. - VNA