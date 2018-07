Le président du Sri Lanka, Maithripala Sirisena, et le Premier ministre thaïlandais, Prayuth Chan-ocha (gauche). Photo : colombopage.com

Hanoï (VNA) – La Thaïlande et le Sri Lanka ont convenu d’intensifier davantage leur relation bilatérale, entraînant la signature de quatre mémorandums de coopération dans divers domaines.

Le 12 juillet dernier, le président sri lankais, Maithripala Sirisena, a reçu le Premier ministre thaïlandais, Prayuth Chan-ocha, au palais présidentiel. Les deux dirigeants ont discuté d'une série de questions d’intérêt commun pour développer et renforcer davantage leur coopération commerciale et technique.

Le Premier ministre thaïlandais a souligné que la coopération économique et commerciale entre son pays et le Sri Lanka serait renforcée dans le futur et s’est engagé à envisager des achats supplémentaires de thé sri lankais.

De son côté, le président sri lankais a salué les progrès obtenus par la Thaïlande dans l’agriculture et la technique. Il a demandé à la Thaïlande de soutenir son pays dans ces domaines.

Les deux dirigeants ont également discuté des questions religieuse, culturelle, touristique et échangé à propos des affaires régionales.

Il s’agit de la première visite au Sri Lanka du Premier ministre Prayuth Chan-ocha. Selon le ministère thaïlandais des Affaires étrangères, cette visite marque un tournant important dans les relations entre la Thaïlande et le Sri Lanka et promeut les liens bilatéraux dans des domaines clés tels le commerce et l'investissement, la technologie, les affaires religieuses, la culture, le tourisme. - VNA