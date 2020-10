Une rue à Phuket, en Thaïlande, est déserte le 13 septembre 2020. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Le Centre pour l'administration de la situation de COVID-19 (CCSA) du gouvernement thaïlandais a convenu de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 30 novembre afin d'éviter une résurgence du nouveau coronavirus.

Le porte-parole du CCSA, Taweesilp Visanuyothin, a annoncé jeudi que la prolongation d’un mois, une fois approuvée par le cabinet le 27 octobre prochain, serait la septième depuis mars 2020 afin de prévenir et de contenir la propagation de l’épidémie du COVID-19.

La semaine prochaine, le CCSA discutera officiellement de la réduction de la période de quarantaine pour les personnes entrant au pays. De nombreux pays ont exprimé le désir d'obtenir un visa touristique spécial (STV) et le tourisme thaïlandais souhaite attirer plus de touristes. La Thaïlande prévoit également d’autoriser le transit des passagers par l'aéroport, et l’entrée des yachts et navires de croisière avec à leur bord des passagers.

Le même jour, le ministère thaïlandais de la Santé Anutin Charnvirakul a annoncé que son ministère envisageait de réduire de 14 à 10 jours la période de quarantaine pour les touristes.

En même temps, le ministère thaïlandais de la Défense fera don 20 chambres mobiles à pression négative au Cambodge, au Laos, à la Malaisie et au Myanmar pour soutenir leurs efforts de contrôle de la propagation du COVID-19, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère, général de division Kongcheep Tantravanich. -VNA