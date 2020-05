Des habitants de Bangkok font leurs achats après l'assouplissement des mesures de confinement. Photo: VNA



Bangkok (VNA) – Après la pandémie, il faudra jusqu'à trois ans pour que la Thaïlande revienne à des conditions économiques normales similaires à 2019, a estimé jeudi l'Institut thaïlandais de recherche pour le développement (TIRD en anglais).



S'exprimant lors d'un séminaire organisé par la Chambre de commerce thaïlandaise (TCC), Somkiat Tangkitvanich, président de l'Institut thaïlandais de recherche pour le développement, a déclaré que cette crise économique déclenchée par la pandémie de COVID-19 était plus importante que la crise financière mondiale de 2008.



"On ne sait pas si cette crise sera plus grave que la Grande Dépression des années 30", a-t-il dit.



Selon M. Somkiat, la Thaïlande est dans une période de transition, les mesures de confinement commençant à être relâchées et de nombreuses entreprises étant autorisées à rouvrir.



Cependant, des mesures de contrôle strictes sont encore nécessaires pour freiner une deuxième vague de l'épidémie, a-t-il souligné.



Pour aider à atténuer l'impact économique de la pandémie ainsi que les mesures de distanciation sociale, la Banque de Thaïlande a abaissé son taux directeur de 0,75% à un niveau record de 0,50%,



Il s'agissait de la deuxième baisse depuis le début de cette année alors que l’économie thaïlandaise avait connu une baisse plus forte que prévu.

Cette décision entre en vigueur après être approuvé avec un vote 4-3 par le comité de politique monétaire (MPC) de la Banque de Thaïlande lors de la réunion tenue mercredi, a fait savoir Titanun Malikamas, secrétaire du MPC.

L'économie thaïlandaise se dirige vers la récession après avoir reculé de 1,8% par rapport au premier trimestre 2019, la baisse la plus profonde depuis le quatrième trimestre 2011 où le pays avait été ravagé par les inondations.

Plus tôt, la Banque de Thaïlande avait prévu que l'économie atteindrait le creux de la vague au deuxième trimestre, avant de rebondir aux troisième et quatrième trimestres. -VNA