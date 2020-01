La sécheresse dans la province thaïlandaise de Suphanburi. Photo: AFP/VNA

Bangkok (VNA) - Le niveau du Mékong dans la province thaïlandais de Nong Khai est tombé à 1,83 mètres jeudi 9 janvier. Par rapport à la même période en 2019, le niveau actuel de l'eau était plus bas de plus de 2 mètres, provoquant des zones sablonneuses le long de la rivière.

Certains d'entre eux utilisent de longs tuyaux pour pomper l'eau de la rivière pour soutenir leurs activités agricoles. La longueur des tuyaux s'étendait sur près d'un kilomètre, selon la distance entre le Mékong et la ferme.

La plupart des rizières se dessèchent déjà et le gouvernement a maintenant interdit aux agriculteurs qui cultivent des cultures de contre-saison d'utiliser l'eau des rivières Chao Phraya et Pasak à partir du 20 janvier.

Le Département Royal d'Irrigation (RID) cherche à empêcher l'intrusion d'eau salée du Golfe de Thaïlande. Les officiels ont annoncé que l'eau de mer continuerait de pénétrer dans le sol les 13 et 14 et les 26 et 27 janvier. -VNA