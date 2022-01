Bangkok, 7 janvier (VNA) - La Chambre de commerce thaïlandaise (CCT) a averti que la Thaïlande risquait des effets économiques et sociaux à long terme si le gouvernement imposait un nouveau blocus en raison de la propagation du variant Omicron.

Vaccination contre le COVID-19 à Bangkok, Thaïlande, le 24 mai 2021. Photo : AFP/VNA

Le président du CCT, Sanan Angubolkul, a donné l'avertissement le 6 janvier après que le ministère de la Santé publique a relevé le niveau d'alerte de COVID-19 du pays de 3 à 4 – le deuxième niveau le plus élevé – dans le contexte de l'épidémie de variant Omicron.

Le ministère a également recommandé d'interdire les voyages et les rassemblements interprovinciaux tout en imposant une politique de travail à domicile.

S'opposant à tout resserrement des restrictions, le CCT a souligné que la plupart des habitants du pays ont été entièrement vaccinés et que le système de santé est loin d'être à pleine capacité. Il a exhorté les autorités à se concentrer sur le conseil aux gens d'être prudents, à appliquer des contrôles sanitaires stricts dans les lieux publics et à accélérer la vaccination de rappel pour réduire la gravité de l'infection et créer une immunité collective.

Au matin du 6 janvier, la Thaïlande avait enregistré jusqu'à présent 2.245.250 cas de COVID-19, dont 2 185.502 guérisons et 21.780 décès. - VNA