Thai Nguyen, 21 décembre (VNA) - Au cours de l'année scolaire 2018-2019, la province septentrionale de Thai Nguyen a attiré la participation de 540 étudiants laotiens qui ont approfondi la vie des Vietnamiens.

L'information a été annoncée le 20 décembre à Thai Nguyen lors d'une cérémonie pour faire le bilan du programme de l'année scolaire et élaborer un plan pour la prochaine. Actuellement, la province accueille près de 2.000 étudiants laotiens.Depuis l'année scolaire 2016-2017, l'Association d'amitié Vietnam - Laos de la province s'est associée à l’Université pédagogique de Thai Nguyen pour piloter le programme de séjour chez l'habitant qui a reçu des commentaires positifs des étudiants et des hôtes.Pendant les vacances, les étudiants laotiens de Thai Nguyen peuvent rejoindre les familles locales dans leurs activités de production et de vie quotidienne, ce qui les aide à améliorer leur maîtrise du vietnamien et leur compréhension de la culture vietnamienne ainsi que des coutumes et pratiques – VNA