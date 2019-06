Thai Nguyen, nouveau haut lieu de l’IDE au Vietnam

Thai Nguyen (VNA) - Avec un taux de croissance de plus de 14% et un capital d'investissement direct étranger (IDE) enregistré de plus de 7,1 milliards de dollars au cours des 5 premiers mois, Thai Nguyen renforce son rôle de destination attrayante et fiable pour les investisseurs domestiques et étrangers.



Thai Nguyen compte 131 projets d’IDE en cours, ce qui en fait l’une des localités du Nord attirant le plus d’IDE. A elle seule, Samsung exporte chaque année pour environ 24 milliards de dollars, créant plus de 70.000 emplois pour Thai Nguyen et les provinces voisines.



Grâce à l'effet d'attraction du premier groupe mondial du secteur de l'électronique et des entreprises d'IDE produisant des produits auxiliaires pour Samsung, l’IDE à Thai Nguyen a augmenté de 6 fois en nombre de projets entre 2012 et 2017 et d’environ 70 fois en capital d'investissement entre 1993 – 2012.



Les projets d’IDE de la Corée du Sud, du Japon et de Singapour ont contribué à faire de Thai Nguyen, autrefois province à forte valeur de production industrielle reposant principalement sur la métallurgie et l'industrie minière, une province à l’économie basée sur les industries de haute technologie et auxiliaires.



Selon M. Vu Tien Loc, président de la Chambre du commerce et de l'industrie du Vietnam (VCCI), Thai Nguyen figure désormais dans le top 10 national en termes d'indice de compétitivité des provinces ; et c’est aussi l'une des deux provinces comptant le plus grand nombre d'entreprises parmi les 14 provinces montagneuses du Nord.



Lors d’une récente conférence sur la promotion de l'investissement dans la province de Thai Nguyen, M. Shim Won Han, directeur général de Samsung Vietnam, a déclaré qu’en choisissant Thai Nguyen comme destination d’investissement, son groupe avait reçu un soutien actif du gouvernement vietnamien et de la localité, en particulier en matière d’infrastructures. De plus, selon lui, cette localité dispose de ressources humaines abondantes et constitue le troisième plus grand centre de formation du pays.



Avec son dynamisme, sa créativité et ses politiques attractives, Thai Nguyen mérite d’être devenu une destination de choix pour les investisseurs étrangers. -CPV/VNA