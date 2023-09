Présentation de produits vietnamiens à cette occasion. Photo: VNA



Sydney (VNA) – Un forum sur la promotion du commerce et de l’investissement entre le Vietnam et l'Australie et une conférence sur la promotion du commerce et de l’investissement dans la province de Thai Binh ont eu lieu le 11 septembre à Sydney, en Australie.



Organisé par l'Agence vietnamienne de promotion du commerce, les autorités de Thai Binh, le Consulat général du Vietnam pour la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland et l’Australie-Méridionale, et le Bureau commercial du Vietnam en Australie, l’événement a réuni près de 80 représentants d'entreprises et d'investisseurs australiens et vietnamiens.



Dans son discours, le Consul général du Vietnam pour la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland et l’Australie-Méridionale, Nguyen Dang Thang, a invité les investisseurs australiens à venir à Thai Binh qui dispose de riches potentiels.



Nguyen Quang Hung, vice-président permanent du Comité populaire de Thai Binh, a déclaré que sa province saluait toujours les investisseurs australiens, avant de s’engager à leur créer des conditions favorables.



Joanna Kubota, directrice exécutive chez The Parks, des conseils de Parkland de Sydney, a indiqué qu'il existait des similitudes entre Thai Binh et des régions relevant des conseils de Parkland de Sydney, notamment dans la construction, l'agriculture et le développement des infrastructures. Les deux parties ont donc de nombreuses opportunités de coopérer et d’étudier des expériences respectives.



Lors de son séjour en Australie, la délégation de Thai Binh a eu des séances de travail avec des représentants d'entreprises, d'organisations et d'associations économiques australiennes, qui ont exprimé leur désir d'élargir la coopération avec la province et, plus généralement le Vietnam, dans divers domaines, tels que le commerce, l'agriculture de hautes technologies, l'industrie, la construction et d'autres domaines prioritaires d'intérêt commun. -VNA