Hanoi, 8 janvire (VNA) - Le Comité populaire du district de Tiên Hai (province de Thai Binh, au Nord) a récemment organisé la réunion bilan des dix ans d'édification de la Nouvelle ruralité et la cérémonie de réception du certificat de «District répondant aux normes de la Nouvelle Ruralité en 2019».

Lors de la cérémonie, M. Trân Quôc Vuong, membre du politburo et permanent du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a décerné un certificat attestant que ce district a atteint les normes de la Nouvelle ruralité.



En 10 ans, le district a consacré plus de 2.249 milliards de dongs à la construction de la nouvelle Ruralité.



Le taux de familles pauvres n'est plus que de 3,02%. De nombreux nouveaux modèles de production agricole à haute efficacité ont été déployés.

Chef-lieu de Tiên Hai, du district de Tiên Hai. Photo: CPV



Pendant la période 2015-2019, le district de Tiên Hai a enregistré un taux de croissance moyen annuel de 13%. Le revenu annuel par habitant est désormais de près de 46 millions de dongs.



Tiên Hai est l’un des 4 districts de la province de Thai Binh satisfaisant à ces normes.- CPV/VNA