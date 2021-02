La société par actions d’automobile Truong Hai exporte un lot de 80 voitures de tourisme Kia Grand Carnival vers la Thaïlande. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Au début de l’an 2021, la société par actions d’automobile Truong Hai (THACO), l’un des plus grands constructeurs automobiles au Vietnam, a exporté plus de 200 voitures, composants et pièces détachées vers les marchés thaïlandais, birman, japonais et sud-coréen.

Il s'agit du plus grand volume de produits exportés jamais enregistré, comprenant des voitures de tourisme Kia, les bus et les semi-remorques.

En conséquence, le lot de 80 voitures Kia Grand Carnival exportées vers le marché thaïlandais est le 7e que THACO expédie à partenaire Yontrakit depuis décembre 2019 tandis que le lot de 120 voitures Kia Soluto exportées au Myanmar est le 6e destiné à ce marché.

Les voitures de tourisme Kia produites par THACO sont de plus en plus appréciées par les clients des pays de l'ASEAN en raison de leur qualité, qui est équivalente à celle des voitures fabriquées en République de Corée, répondant aux normes Kia mondiales et aussi grâce à des prix compétitifs.

Selon un représentant de THACO, la société prévoyait d'exporter 1.480 voitures vers la Thaïlande et le Myanmar et de s'étendre à d'autres marchés, dans l'objectif de devenir un centre de fabrication et d'exportation automobiles et composants et pièces détachées de Kia Motors en ASEAN .

Pour les semi-remorques, il s'agit du premier lot à être expédié vers le Japon, un marché très exigeant en matière de normes de qualité. Le partenaire importateur est Nippon Trex - le premier fabricant et exportateur de remorques au Japon.

Les bus THACO sont exportés vers la Thaïlande pour fournir à VOLVO Buses - le plus grand fabricant de bus au monde, appartenant au groupe VOLVO.

Cette expédition démarre le plan d'exportation de 66 bus vers la Thaïlande et la République de Corée cette année.

Outre les automobiles et les semi-remorques, une série de composants et pièces détachées sont également exportés vers le marché sud-coréen, avec une valeur d'exportation de 200.000 USD.

Dans les temps à venir, THACO continuera d'augmenter son volume d'exportation vers l’ASEAN et de pénétrer aux nouveaux marchés en Afrique, en Asie de l'Ouest, en Asie du Sud et en Australie... -VNA