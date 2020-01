Le vice-Premier ministre et ministre des AE Pham Binh Minh rencontre avec le corps diplomatique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères en coordination avec le Comité populaire de Hanoï, a organisé une rencontre à l'occasion du Nouvel An lunaire du Rat 2020 avec le corps diplomatique le 14 janvier à Hanoï.



A cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE), Pham Binh Minh, a déclaré qu'il revenait tout juste du débat ouvert du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a remarqué que la paix, la coopération et le développement étaient toujours la principale tendance dans le monde malgré les troubles et les tensions dans certains endroits.



Selon lui, les institutions multilatérales et le droit international sont toujours respectés, et le dialogue au lieu de la confrontation, et la coopération au lieu de la lutte sont toujours le courant dominant.



Il a déclaré que l'humanité poursuivait sa route vers un meilleur monde de l'égalité et du développement durable. La région Asie-Pacifique et l'ASEAN continuent d'être les points lumineux avec une croissance dynamique et un leader de la connectivité économique.



Le vice-Premier ministre a souligné que les importantes réalisations en matière de développement socio-économique, d'intégration internationale et de relations extérieures ont changé l'apparence du pays, amélioré considérablement la qualité de vie de sa population et rehaussé la position du pays sur la scène internationale.



Il a remercié les gouvernements et les peuples des pays et des organisations internationales pour leur aide précieuse et leur coopération efficace accordée au Vietnam, et a exprimé son souhait de continuer à recevoir davantage d'appui de leur part pour intensifier une coopération multiforme, constructive et confiante.



Notant que le Vietnam est président de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), président de la 41e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA 41) et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2020, Pham Binh Minh a déclaré que pour accomplir ces tâches lourdes, le Vietnam travaillerait avec des amis et des partenaires, en se concentrant sur certaines priorités majeures telles que la promotion du rôle central de l'ONU, le maintien du multilatéralisme et du droit international, la promotion de la libéralisation du commerce et de l'intégration et de la connectivité économique et la contribution à la gestion des défis régionaux et mondiaux.

Le Vietnam s'efforcera également de réaliser le thème de l'année de l'ASEAN 2020 "Cohésif et réactif" tout en intensifiant le processus de construction d'une communauté de l'ASEAN unie et forte qui continuera à jouer un rôle central et à apporter une contribution importante à la paix, à la sécurité et au développement dans le monde.



Le chef du corps diplomatique étranger, l'ambassadeur de Palestine au Vietnam Saadi Salama, a félicité le Vietnam pour ses réalisations obtenues en 2019. Il a exprimé sa conviction qu'avec sa détermination et sa capacité ainsi que la politique de diplomatie pacifique et d'esprit constructif, le Vietnam assumera bien ses rôles en tant que président de l'ASEAN 2020, président de l'AIPA 41 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.



L'ambassadeur a déclaré que ces rôles fournissaient également au Vietnam la possibilité de contribuer sa voix à la promotion de l’observation de la Charte des Nations Unies et du droit international et au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.



Le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung, a remercié le corps diplomatique pour son amitié et son soutien à Hanoï. Il a exprimé le souhait de recevoir plus de coopération et d'aide du corps diplomatique afin que Hanoï réalise son objectif de construire une capitale pacifique, verte, civilisée et moderne. -VNA