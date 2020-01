Le permanent du Secrétariat du CC du Parti Tran Quoc Vuong remet des cadeaux du Têt aux familles démunies et méritantes des communes de Nam Lanh et Suoi Giang. Photo: VNA

Yen Bai (VNA) – A l’approche du Nouvel an lunaire 2020 (Têt de l’année du Rat), des dirigeants du pays sont allés offrir des cadeaux à des familles pauvres et méritantes dans l’ensemble du pays.

Le 11 janvier, Tran Quoc Vuong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a remis 120 cadeaux du Têt aux familles démunies et méritantes des deux communes de Nam Lanh et Suoi Giang, district de Van Chan, province montagneuse de Yen Bai (Nord).

Louant les résultats obtenus par la province de Yen Bai et du district de Van Chan, Tran Quoc Vuong a aussi demandé aux autorités provinciales d’accorder une attention particulière au bien-être social, à la réduction de la pauvreté, notamment pour les ethnies minoritaires et les personnes vivant dans des zones montagneuses ou zones particulièrement difficiles.

Le même jour, il a assisté à la cérémonie d’inauguration de l’école internat pour les minorités ethniques de la commune de Nam Lanh, et de l’école maternelle de la commune de Suoi Giang.

Le 12 janvier, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a offert 200 cadeaux du Têt aux familles démunies issues d’ethnies minoritaires de la province centrale de Quang Tri, l’une des localités les plus touchées par la guerre.

Il a remis une enveloppe de 200 millions de dôngs (8.500 de dollars) au fonds d’encouragement aux études de la province de Quang Tri, et aux fonds similaires des districts de Huong Hoa, Dakrong, Trieu Phong et Hai Lang, 50 millions de dôngs pour chacun, afin de reconnaître leurs efforts pour découvrir et soutenir des jeunes talentueux dans leurs études.

Le même jour, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh s’est rendu visite et a offert des cadeaux du Têt à une unité des garde-frontières de Quang Tri.

A cette occasion, les 11 et 12 janvier, la présidente de la Commission de sensibilisation auprès de masse du Comité central du Parti, Truong Thi Mai, a remis des cadeaux du Têt aux élèves vivant dans la situation difficile, aux personnes pauvres dans les districts de Cat Tien, Da Teh et Da Huoai ; aux enfants dans le village d'enfants SOS de Da Lat ; et aux personnes bénéficiaires de politiques sociales du centre du patronage social de la province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre).

Elle a encouragé ces derniers à surmonter toutes difficultés pour obtenir de bons résultats d’études, et de stabiliser leur vie. -VNA