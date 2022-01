Remise de cadeaux à des membres de minorités ethniques du district de Than Uyên, province de Lai Châu (Nord). Photo: VNA



Lai Châu (VNA) - Le ministre et président du Comité des affaires ethniques, Hâu A Lênh, a rendu visite et offert vendredi 14 janvier 50 cadeaux à des familles pauvres et personnes prestigieuses de minorités ethniques du district de Than Uyên, province de lai Châu (Nord), à l'occasion du Nouvel An lunaire.

S'exprimant à cette occasion, il a souligné la politique du Parti et de l'État en matière de prise en charge des groupes ethniques minoritaires, des bénéficiaires des politiques sociales et des ménages dans le besoin.



Hâu A Lênh a demandé aux autorités du district de Than Uyên et de la province de Lai Châu d'assurer un Têt joyeux aux résidents locaux et de prêter attention à la réduction de la pauvreté. -VNA