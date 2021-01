Hanoi, 8 janvier (VNA) - À l'occasion du Nouvel An lunaire 2021, la Fédération du travail de Hanoi offrira 5.500 cadeaux aux membres du syndicat en situation de précarité.

Lors du programme «Têt de retrouvailles 2020» à Hanoi. Photo: CPV

C’est ce qui ressort de la conférence bilan des activités du syndicat de Hanoi en 2020 et orientations pour 2021.La remise de 4.700 cadeaux devrait être réalisée avant le 6 février. Les 800 restants seront distribués au programme «Têt de retrouvailles 2021» (Têt sum vầy 2021) prévu le 23 janvier à Hanoi. La valeur totale de ces cadeaux s'élève à 5,25 milliards de dongs.Lancé par la Confédération générale du travail du Vietnam, le programme «Têt de retrouvailles», mené dans les localités du pays sous les auspices de la Fédération du Travail de ces localités, a pour but d’aider des membres du syndicat et travailleurs de l’ensemble du pays à fêter dignement le Têt traditionnel. - CPV/VNA