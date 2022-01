Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Les dirigeants de Ho Chi Minh-Ville ont eu le 25 janvier au soir une rencontre avec des Vietnamiens d’outre-mer à l’occasion du Nouvel An lunaire du Tigre 2022.



L’événement a été organisé par le Comité du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la mégapole du Sud.



Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti; l’ambassadeur Luong Thanh Nghi, vice-président de la Commission d’Etat pour les Vietnamiens d’outre-mer (relevant du ministère des Affaires étrangères), étaient présents. La rencontre a également vu la participation d’environ 300 Vietnamiens d’outre-mer qui accueillent le Têt à Ho Chi Minh-Ville.

Au nom des dirigeants de la ville, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a souhaité la bienvenue aux Vietnamiens d'outre-mer qui étaient retournés pour célébrer le Têt. Il les a informés de la situation socio-économique de la ville en 2021, des orientations pour 2022, avant de souhaiter recueillir les avis et idées des Vietnamiens d’outre-mer pour le développement de la localité.

Philipp Roesler, ancien vice-chancelier de l’Allemagne, lors de la rencontre. Photo: VNA



Philipp Roesler, ancien vice-chancelier de l’Allemagne, et d’autres délégués se sont félicités des réalisations de Ho Chi Minh-Ville en 2021 en matière de prévention et de contrôle du COVID-19. Ils ont affirmé leur volonté de contribuer au développement de la mégapole du Sud en particulier et du Vietnam en général.