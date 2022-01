Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam a alloué près de 10 milliards de dongs (plus de 441.000 dollars) aux villes et provinces pour soutenir les pauvres et les victimes de l'agent orange /dioxine à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt).

Des membres du comité se sont également joints à des délégations de dirigeants du Parti et de l'État et ont organisé des visites pour offrir des cadeaux du Têt aux personnes dans le besoin, a indiqué le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam le 20 janvier.

Le mouvement « Un Têt pour les pauvres et les victimes de l'agent orange/dioxine » a été lancé par le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam en 1993. Depuis lors, les filiales de de la Croix-Rouge du Vietnam à tous les niveaux ont accordé plus de 28,9 millions de dons aux ménages pauvres, aux familles de victimes de l'agent orange, aux personnes touchées par des catastrophes naturelles et des épidémies, avec un financement total s'élevant à près de 10.000 milliards de dongs.

Cette année, le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam prévoit de remettre au moins 1,8 million de cadeaux aux groupes, dont les ménages touchés par la pandémie de COVID-19, avec plus de 80 % des cadeaux d'une valeur de 500.000 dongs chacun.-VNA