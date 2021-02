Le directeur adjoint du Département du travail, des invalides et des affaires sociales de la province de Vinh Long, Vo Van Tam, formule ses voeux du Têt à la la mère héroïque vietnamienne Nguyên Kim Hao, domiciliée à la commune de Binh Ninh, district de Tam Binh. photo: VNA



Hanoï (VNA) - Quelque 8,55 millions de personnes pauvres et au sein de la pauvreté, de victimes de l'agent orange / dioxine et de travailleurs défavorisés ont reçu 6.114 milliards de dôngs (265,24 millions de dollars) pour profiter du Nouvel an lunaire 2021, par le biais des fronts de la Patrie du Vietnam (FPV) à tous les niveaux et des syndicats.

Cette information a été annoncée par la vice-présidente du Comité central (CC) du FPV, Truong Thi Ngoc Anh, lors d’une conférence tenue le 17 février à Hanoï.

Les FPV à tous les niveaux ont remis 1,8 million de cadeaux (910 milliards de dôngs) aux familles pauvres et au sein de la pauvreté, et aux personnes en difficultés à l’occasion du Têt traditionnel, a-t-elle déclaré.

S'exprimant lors de cette conférence, le membre du Bureau politique, Trân Thanh Mân, président du CC du FPV, a affirmé que prendre soin des personnes pauvres, des familles bénéficiaires des politiques, des personnes ayant rendu services méritoires à la Patrie et des groupes vulnérables devrait être fait de manière régulière et continue, en particulier pendant le Têt.

Il a demandé une meilleure coordination entre le FPV et ses filiales en vue de prendre soin des personnes qui luttent directement contre l’épidémie de COVID-19, ainsi que celles vivant dans des zones frontalières, montagneuses et insulaires et des localités durement touchées par les catastrophes naturelles.

Remise des cadeaux aux travailleurs défavorisés. Photo: VNA



Le même jour, selon des sources du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, près de 5.558 milliards de dôngs (plus de 239 millions de dollars) ont été versés aux personnes bénéficiaires des politiques sociales et aux travailleurs du pays à l'occasion du Nouvel An lunaire 2021 par l’État, les collectivités locales et les bienfaiteurs.

Des activités humanitaires ont également été menées dans les régions affectées par la crise sanitaire afin d’assurer aux habitants un Têt chaleureux. -VNA