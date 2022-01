Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (3e à droite) présente ses vœux du Têt traditionnel aux cadres et soldats du Commandement militaire de la capitale. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a présenté jeudi 27 janvier à Hanoi ses vœux du Têt traditionnel aux cadres et soldats du Commandement militaire de la capitale.

Le président de l’AN, Vuong Dinh Huê a estimé les réalisations obtenues par le Commandement de la capitale en 2021, notamment dans la prévention et la lutte contre le Covid-19.

Le personnel du Commandement militaire de la capitale a accompli tous ses missions confiées, contribuant à l’œuvre d’édification et de défense de la capitale en particulier et du pays en général, a-t-il affirmé.



Concernant les missions pour 2022, le chef de l’organe législatif a demandé bâtir des forces armées de la capitale puissantes, modernes, de garantir la sécurité absolue et l’ordre social dans la capitale dans toute la situation. Il a aussi invité le Commandement militaire de la capitale à multiplier et à professionnaliser les activités dans la diplomatie défensive.

Le Commandement militaire de la capitale doit être la force centrale dans la prévention, le combat et le règlement des conséquences des catastrophes naturelles, la recherche et le sauvetage et le traitement de la pollution environnementale ; continuer à être une force en première ligne de la prévention et du contrôle du Covid-19, a-t-il souligné. -VNA