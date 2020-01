Nghe An, 6 janvier (VNA) – La vice-présidente de l’Assemblée nationale Tong Thi Phong a offert le 6 janvier des cadeaux à 20 familles bénéficiaires de politiques sociales, et accordé une aide pour la construction de "maisons du cœur" en faveur de 4 familles du district de Quynh Luu de la povrince de Nghe An (Centre) à l’approche du Nouvel An lunaire, le Têt.

La présidente de l’Association des unions des femmes du Vietnam Nguyen Thi Thu Ha et les autorités de Nghe An ont également offerts des cadeaux à 50 foyers de femmes pauvres et 30 bourses d’étude à des élèves démunis mais brillants dans leurs études.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale Tong Thi Phong a hautement apprécié la stabilité politique et l’assurance de la sécurité frontalière dans la province de Nghe An, en souhaitant que la province continue d’accorder des politiques aux familles en difficulté et mobilise des sources de fonds pour aider les personnes pauvres. - VNA