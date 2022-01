Vuong Dinh Hue remet des cadeaux à quelque 500 ouvriers de Binh Duong. Photo: VNA

Binh Duong (VNA) - Dimanche soir, le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a assisté au programme "Têt de retrouvailles - Printemps paisible" 2022 coorganisé par la Confédération générale du Travail du Vietnam et la province méridionale de Binh Duong.

Le Parti, l'État, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam s'intéressent toujours à la vie matérielle et spirituelle de la population, des familles bénéficiant des politiques sociales, des démunis, notamment des ouvriers dans l'ensemble du pays, à chaque fois que le printemps arrive, a déclaré Vuong Dinh Hue.

Le président de l'AN a hautement apprécié les réalisations et les efforts remarquables de la province de Binh Duong en 2021 et a formulé ses meilleurs vœux du Têt aux ouvriers et aux travailleurs locaux et à leurs familles.

A cette occasion, Vuong Dinh Hue et d'autres dirigeants ont remis des cadeaux à quelque 500 ouvriers de cette province.

Le chef de l'organe législatif a salué les politiques mises en place par Binh Duong à l’intention de ses travailleurs, dont la moitié, soit environ 500.000 personnes, resteront à Binh Duong durant cette période de fête au lieu de rentrer chez eux.

"Grâce aux efforts des donateurs et de tout le système politique, la province veille à ce que tous les travailleurs, qu'ils restent ici durant le Têt ou qu'ils rentrent chez eux, puissent avoir un Têt décent. À long terme, il faut accorder une plus grande attention aux logements, aux écoles et aux soins de santé des travailleurs et de leurs enfants. Les travailleurs ne s'installeront durablement dans cette province que s'ils sentent rassurés quant à leur environnement", a-t-il déclaré.

Le président de l'AN Vuong Dinh Huê travaille avec la permanence du comité du Parti de la province de Binh Duong. Photo: VNA

Dimanche après-midi, Vuong Dinh Huê a travaillé avec la permanence du comité du Parti de la province de Binh Duong. S'exprimant lors de la réunion, Vuong Dinh Hue, a partagé les défis auxquels Binh Duong a fait face pendant la période la plus difficile de l'épidémie de COVID-19. Les résultats positifs obtenus en 2021 ont créé une prémisse pour la localité de continuer de se développer.

Il a également rendu visite à la famille de l'ancien président de la République, Nguyên Minh Triêt, et a offert des cadeaux aux employés de la société Wanek Binh Duong.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue remet des cadeaux aux ouvriers de la société Wanek Furniture. Photo: VNA

Le Vietnam considère toujours les difficultés ou les succès des entreprises et des investisseurs comme ses propres difficultés ainsi que son propre succès. C'est la politique constante du Parti et de l'État du Vietnam, a déclaré Vuong Dinh Hue en visitant la société Wanek Binh Duong. -VNA