Le pont d'or à Da Nang. Photo: VNA



Da Nang (VNA) – La ville côtière de Da Nang devrait accueillir 365.980 touristes à l’occasion du Nouvel An lunaire 2020 (Têt traditionnel), soit une hausse de 11,3% en variation annuelle. Le nombre d’arrivées touristiques étrangères serait d’environ 179.870 (+13,6%), selon le Service municipal du Tourisme.

A l’occasion du Têt traditionnel, Da Nang organisera une série d’événements et d'activités attrayants tels que des tirs de feux d’artifice (24 janvier), un spectacle du réveillon (24 janvier), une exposition intitulée "Couleurs du printemps de l’Année du Rat" au Musée des beaux-arts.

Cette ville vise à attirer 9,8 millions de touristes en 2020, soit une hausse de 12,74% sur un an. Le nombre d’arrivées internationales à Dà Nang devrait augmenter de 13 à 15% en glissement annuel.



Située au Centre du Vietnam, la ville de Da Nang est une destination prisée de nombreux touristes vietnamiens comme étrangers en raison de ses belles plages, de sa gastronomie, de son climat idéal, mais aussi de l'hospitalité de sa population.



Elle abrite de nombreux sites touristiques attrayants comme les monts des cinq éléments ou Ngu Hành Son, la péninsule de Son Tra, la zone touristique Bà Nà Hills... Elle offre par ailleurs aux touristes un accès facile au sanctuaire de My Son et à l'ancienne cité de Hôi An, patrimoines culturels mondiaux par l'UNESCO. -VNA