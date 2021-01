Hanoï (VNA) - Covid-19 oblige, les vacances du Nouvel an lunaire 2021 demeureront vietnamo-vietnamiennes. Les touristes resteront donc au pays et les agences s’y préparent.

Photo : vietcenter.vn

Déjà, les commandes arrivent, évidemment moins nombreuses que par rapport à la même période de l’année passée. S’il est encore possible de faire du tourisme au Vietnam, l’épidémie de Covid-19 a bouleversé les habitudes. Désormais, la sûreté devient le critère numéro 1. Trân Thi Bao Thu, directrice de communication de l’agence Fiditour-Vietluxtour, indique que son agence a vendu beaucoup de circuits pour particuliers et familles. Les clients préfèrent en effet les voyages en petits groupes et les destinations pas trop fréquentées. Ils veulent éviter les rassemblements et expérimenter la nature autant que possible, nous dit-elle. Même constat de la part de Nguyên Thi Huyên, directrice exécutive de Vietrantour « Le goût des clients a nettement changé. Aux grands groupes, ils préfèrent désormais les petits groupes d’amis ou de famille. Les sociétés qui organisent des voyages pour leurs employés réduisent le nombre de participants ou les divisent par groupes qui voyagent à des moments différents », précise-t-elle. « De notre côté, Vietrantour choisit uniquement les destinations sûres où les autorités locales appliquent des mesures de prévention optimales contre l’épidémie ».

Autres particularités du Têt 2021 : les touristes choisissent essentiellement les circuits courts d’une à trois nuits vers des endroits où ils peuvent à la fois se relaxer, découvrir de nouveaux paysages et se recueillir dans une pagode ou un temple pour s’attirer de la sérénité et de la chance pour la nouvelle année.

La liste des endroits préférés est cependant longue : Hà Giang, le lac Ba Bê, les cascades de Ban Giôc, Mai Châu, Môc Châu (Nord), Danang, Hauts plateaux du Tây Nguyên (Centre), Côn Dao (Sud)… Les touristes de Hô Chi Minh-ville adorent aller dans le Nord à l’occasion du Têt pour expérimenter le froid et l’ambiance particulière de ses contrées montagneuses. -VOV/VNA